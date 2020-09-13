Ди Си Юнайтед — Нью-Йорк Ред Буллс (13.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Ди Си Юнайтед» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Нью-Йорк Ред Буллс»).
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