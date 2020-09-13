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    Даллас — Хьюстон Динамо: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Даллас — Хьюстон Динамо (13.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 03:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Даллас» — «Хьюстон Динамо».

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    Последний матч между собой: «Хьюстон Динамо» — «Даллас» 0:0 (полная статистика встреч).

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