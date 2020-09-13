Белшина — Ислочь (13.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в чемпионате Белоруссии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ислочь» — «Белшина» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Ислочь»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Белшина» — «Ислочь».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.