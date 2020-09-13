Антальяспор — Генчлербирлиги: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.09.2020)

В 20:00 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Генчлербирлиги» — «Антальяспор» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Антальяспор»).

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