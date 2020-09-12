Шахтёр Солигорск — Витебск: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.09.2020)

В 18:00 в чемпионате Белоруссии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Витебск» — «Шахтёр Солигорск» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Витебск»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шахтёр Солигорск» — «Витебск».

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