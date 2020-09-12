Сент-Этьен — Страсбург (12.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Страсбург» — «Сент-Этьен» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Страсбург». Коэффициент ставки — 2.23.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сент-Этьен»).

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