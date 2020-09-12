Пардубице — Славия Прага (12.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в Высшей лиге Чехии начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Славия Прага»).

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