Мехелен — Остенде: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.09.2020)

В 17:15 в высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Остенде» — «Мехелен» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Остенде»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Мехелен» — «Остенде».

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