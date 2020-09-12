Кадис — Осасуна: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.09.2020)

В 22:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Кадис» — «Осасуна» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Осасуна» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Кадис»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кадис» — «Осасуна».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.