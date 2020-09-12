ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пабло СарабияБезобидность и беспомощность. Команда Тухеля начала сезон с поражения
  • 06:53
    • Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open
  • 10:14
    • Руководство «Урала» поставило задачу попасть в еврокубки
  • 09:09
    • Официально: «Ротор» объявил о расторжении контракта с Ананидзе
  • 08:19
    • КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Месси
  • 07:48
    • «Бостон» выбил «Торонто», «Денвер» сократил счет в серии с «Клипперс»
    Все новости спорта

    Гранада — Атлетик: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Гранада — Атлетик (12.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Примера (Ла Лига) Гранада Атлетик Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 19:30 в испанской Примере начнётся матч «Гранада» — «Атлетик».

  • 15 000
  • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!

    Последний матч между собой: «Гранада» — «Атлетик» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гранада» — «Атлетик». Коэффициент ставки — 3.70.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Гранада»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Гранада» — «Атлетик».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

    Смотреть матч онлайнБесплатно, нужна регистрация
    Бонус 10 000Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» против новичка АПЛ: победа и много голов?
  • «Ливерпуль» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Ахмат» и «Сочи» без голов зрителей не оставят
  • «Ахмат» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Справится ли «Арсенал» с «Фулхэмом»?
  • «Фулхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 10 000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 14:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ахмат — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фулхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Осака — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Даллас — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Эйбар — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры