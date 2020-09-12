Гранада — Атлетик (12.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Гранада» — «Атлетик» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гранада» — «Атлетик». Коэффициент ставки — 3.70.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Гранада»).

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