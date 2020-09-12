Фулхэм — Арсенал Лондон: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.09.2020)

В 14:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Фулхэм» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фулхэм» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Арсенал Лондон»).

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