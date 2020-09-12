Эйпен — Мускрон-Перювельз: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.09.2020)

В 17:15 в бельгийской Про Лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Эйпен» занимает 9 место с 6 очками, «Мускрон-Перювельз» — 18 место с 2 очками.

Последний матч между собой: «Мускрон-Перювельз» — «Эйпен» 3:0 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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