Эйбар — Сельта: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.09.2020)

В 17:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Сельта» — «Эйбар» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эйбар» — «Сельта». Коэффициент ставки — 1.84.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Сельта»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Эйбар» — «Сельта».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.