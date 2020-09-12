Ахмат — Сочи: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.09.2020)

В 19:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Ахмат» — «Сочи» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ахмат» — «Сочи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Сочи»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Сочи».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.