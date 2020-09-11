Уотфорд — Мидлсбро (11.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Уотфорд» — «Мидлсбро» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уотфорд» — «Мидлсбро». Коэффициент ставки — 1.93.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Мидлсбро»).
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