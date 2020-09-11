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    Сиэтл Саундерс — Сан-Хосе Эрткуэйкс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Сиэтл Саундерс — Сан-Хосе Эрткуэйкс (11.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 05:00 в чемпионате МЛС начнётся матч «Сиэтл Саундерс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

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    Последний матч между собой: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Сиэтл Саундерс» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сиэтл Саундерс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

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