Сиэтл Саундерс — Сан-Хосе Эрткуэйкс (11.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 05:00 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Сиэтл Саундерс» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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