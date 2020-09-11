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    Ризеспор — Фенербахче: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Ризеспор — Фенербахче: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.09.2020)

    Футбол
    В 20:00 в Суперлиге Турции начнётся матч «Ризеспор» — «Фенербахче».

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    Последний матч между собой: «Фенербахче» — «Ризеспор» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ризеспор»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ризеспор» — «Фенербахче».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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