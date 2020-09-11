Ризеспор — Фенербахче: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.09.2020)

В 20:00 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Фенербахче» — «Ризеспор» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ризеспор»).

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