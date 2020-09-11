Коринтианс — Палмейрас (11.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 01:15 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Коринтианс» — «Палмейрас» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Палмейрас»).

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