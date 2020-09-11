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    Эйпен — Гент: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Эйпен — Гент (11.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Бельгия. Про Лига Гент
    В 21:45 в бельгийской Про Лиге начнётся матч «Эйпен» — «Гент».

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    Последний матч между собой: «Гент» — «Эйпен» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Гент»).

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    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Эйпен» — «Гент».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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