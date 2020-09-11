Эйпен — Гент (11.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в бельгийской Про Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Гент» — «Эйпен» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Гент»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Эйпен» — «Гент».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.