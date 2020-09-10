Нымме Калью — Мура 05: смотреть онлайн, прямая трансляция (10.09.2020)

В 20:30 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нымме Калью» — «Мура 05». Коэффициент ставки — 1.70.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

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