Миннесота Юнайтед — Даллас: смотреть онлайн, прямая трансляция (10.09.2020)

В 03:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Даллас» — «Миннесота Юнайтед» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Миннесота Юнайтед»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Миннесота Юнайтед» — «Даллас».

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