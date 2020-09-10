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    Ланс — ПСЖ: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Ланс — ПСЖ (10.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига 1 ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Ланс» — «ПСЖ».

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    Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Ланс» 4:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ланс» — «ПСЖ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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