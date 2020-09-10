Ланс — ПСЖ (10.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Ланс» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ланс» — «ПСЖ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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