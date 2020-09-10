ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты сборной ФранцииДежавю на «Стад де Франс». Франция победила без блеска
  • 17:09
    • Газизов готов обсудить с Кокориным его будущее
  • 16:03
    • «Барселона» согласовала условия контракта с Депаем
  • 15:51
    • Карасев рассудит ЦСКА и «Спартак»
  • 15:33
    • «Бавария» не будет выкупать Перишича у «Интера»
  • 15:02
    • Московское «Динамо» готово подписать Овечкина
    Все новости спорта

    Колорадо Рэпидс — Хьюстон Динамо: онлайн-трансляция матча начнется в 04:00

    Колорадо Рэпидс — Хьюстон Динамо (10.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 04:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Колорадо Рэпидс» — «Хьюстон Динамо».

  • 10 000
  • Фрибет новичкамИграть!

    Последний матч между собой: «Хьюстон Динамо» — «Колорадо Рэпидс» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колорадо Рэпидс» — «Хьюстон Динамо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.33.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Колорадо Рэпидс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Колорадо Рэпидс» — «Хьюстон Динамо».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 500Просто за регистрацию
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Никто не уйдет с поля без забитого мяча?
  • «Маккаби» Хайфа — «Железничар». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Найдутся ли у Рублева аргументы в матче с Медведевым?
  • Рублев — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Устоит ли «Ланс» перед изнуренным «короной» ПСЖ?
  • «Ланс» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьБонус 10 000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.91
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Железничар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Рублев — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Мура 05
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.42
  • Прогноз на матч Гетеборг — Хаммарбю
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Карреньо-Буста — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Барыс — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Сибирь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры