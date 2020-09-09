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    Спартак-2 — Балтика: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Спартак-2 — Балтика: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.09.2020)

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    В 16:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч «Спартак-2» — «Балтика».

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    Последний матч между собой: «Балтика» — «Спартак-2» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак-2» — «Балтика» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Балтика»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Спартак-2» — «Балтика».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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