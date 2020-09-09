Спартак-2 — Балтика: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.09.2020)

В 16:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Балтика» — «Спартак-2» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак-2» — «Балтика» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Балтика»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Спартак-2» — «Балтика».

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