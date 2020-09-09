СКА-Хабаровск — Акрон (09.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 12:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Акрон». Коэффициент ставки — 1.88.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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