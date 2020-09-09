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    Нижний Новгород — Волгарь: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Нижний Новгород — Волгарь (09.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 19:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч «Нижний Новгород» — «Волгарь».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Волгарь». Коэффициент ставки — 1.70.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Нижний Новгород»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Волгарь».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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