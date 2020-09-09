Иртыш Омск — Алания: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.09.2020)

В 12:30 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Иртыш Омск» — «Алания». Коэффициент ставки — 1.75.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Иртыш Омск» — «Алания».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.