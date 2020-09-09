Чайка — Торпедо: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.09.2020)

В 18:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Торпедо» — «Чайка» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чайка» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 1.73.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Торпедо»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Чайка» — «Торпедо».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.