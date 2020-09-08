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    Швеция — Португалия: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Швеция — Португалия (08.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 21:45 в лиге A группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Швеция» — «Португалия».

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    Последний матч между собой: «Португалия» — «Швеция» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швеция» — «Португалия». Коэффициент ставки — 1.84.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Швеция» — «Португалия».

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