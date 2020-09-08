Сан-Марино — Лихтенштейн (08.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге D группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Лихтенштейн» — «Сан-Марино» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сан-Марино» — «Лихтенштейн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.52.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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