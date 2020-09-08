Люксембург — Черногория: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.09.2020)

В 21:45 в лиге C группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Люксембург» — «Черногория» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Люксембург» — «Черногория». Коэффициент ставки — 4.33.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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