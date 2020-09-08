Истиклол — Регар-ТадАЗ: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.09.2020)

В 16:00 в высшей Лиге Таджикистана начнётся матч

Последний матч между собой: «Регар-ТадАЗ» — «Истиклол» 1:6 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Истиклол»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Истиклол» — «Регар-ТадАЗ».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.