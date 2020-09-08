Грузия — Северная Македония (08.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Грузия» — «Северная Македония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.16.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Грузия»).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
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