ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнТрансферный дайджест. 1-7 сентября
  • 07:11
    • Медведев сыграет с Рублевым в четвертьфинале US Open
  • 11:36
    • Рамос готов пойти на снижение зарплаты ради нового контракта с «Реалом» — СМИ
  • 11:19
    • Стала известна дата старта Молодежного чемпионата России
  • 07:48
    • «Клипперс» и «Бостон» вышли вперед в своих сериях
  • 07:00
    • Рублев вышел в 1/4 финала US Open
    Все новости спорта

    Грузия — Северная Македония: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Грузия — Северная Македония (08.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига наций Сборная Грузии Сборная Македонии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    В 19:00 в лиге C группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Грузия» — «Северная Македония».

  • 15 000
  • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Грузия» — «Северная Македония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.16.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Грузия»).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Грузия» — «Северная Македония».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

    Смотреть матч онлайнУсловие: регистрация + депозит
    Бонус 20 000Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как завершится повторение финала ЧМ-2018?
  • Франция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Португальцы снова справятся с соперником?
  • Швеция — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Споткнется ли Англия о Данию?
  • Дания — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьБонус 10 000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Франция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Швеция — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Дания — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бельгия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Оренбург — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Иртыш Омск — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры