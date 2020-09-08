Франция — Хорватия (08.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге A группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Франция» — «Хорватия» 4:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Франция» — «Хорватия». Коэффициент ставки — 1.96.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Франция»).

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