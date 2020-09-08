Дания — Англия (08.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге A группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Англия» — «Дания» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дания» — «Англия». Коэффициент ставки — 2.30.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Дания»).

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