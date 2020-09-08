Бельгия — Исландия: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.09.2020)

В 21:45 в лиге A группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Бельгия» — «Исландия» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бельгия» — «Исландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Бельгия»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бельгия» — «Исландия».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.