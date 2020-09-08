Бельгия — Исландия: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.09.2020)

Последний матч между собой: «Бельгия» — «Исландия» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бельгия» — «Исландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Бельгия»).
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