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    Армения — Эстония: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Армения — Эстония: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.09.2020)

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    В 19:00 в лиге C группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Армения» — «Эстония».

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    Последний матч между собой: «Армения» — «Эстония» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Армения» — «Эстония». Коэффициент ставки — 1.82.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Армения» — «Эстония».

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