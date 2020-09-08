Армения — Эстония: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.09.2020)

В 19:00 в лиге C группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Армения» — «Эстония» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Армения» — «Эстония». Коэффициент ставки — 1.82.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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