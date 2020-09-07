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    Сиэтл Саундерс — Портленд Тимберс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Сиэтл Саундерс — Портленд Тимберс: смотреть онлайн, прямая трансляция (07.09.2020)

    Футбол MLS
    В 05:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Сиэтл Саундерс» — «Портленд Тимберс».

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    Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Сиэтл Саундерс» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сиэтл Саундерс» — «Портленд Тимберс».

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