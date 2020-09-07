Нью-Йорк Ред Буллс — Филадельфия Юнион (07.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 02:00 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллс» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Нью-Йорк Ред Буллс»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Филадельфия Юнион».

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