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    Нью-Йорк Ред Буллс — Филадельфия Юнион: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Нью-Йорк Ред Буллс — Филадельфия Юнион (07.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 02:00 в чемпионате МЛС начнётся матч «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Филадельфия Юнион».

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    Последний матч между собой: «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллс» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Нью-Йорк Ред Буллс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Филадельфия Юнион».

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