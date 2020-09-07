Нидерланды — Италия (07.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Италия» — «Нидерланды» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нидерланды» — «Италия». Коэффициент ставки — 1.70.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Италия»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нидерланды» — «Италия».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.