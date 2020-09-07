Коламбус Крю — Цинциннати: смотреть онлайн, прямая трансляция (07.09.2020)

В 02:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Цинциннати» — «Коламбус Крю» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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