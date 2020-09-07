Израиль — Словакия (07.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге B группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Израиль» — «Словакия» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Израиль» — «Словакия». Коэффициент ставки — 1.70.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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