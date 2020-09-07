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    Душанбе-83 — Хатлон: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

    Душанбе-83 — Хатлон (07.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол
    В 14:00 в чемпионате Таджикистана по футболу начнётся матч «Душанбе-83» — «Хатлон».

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    Последний матч между собой: «Хатлон» — «Душанбе-83» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Душанбе-83»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Душанбе-83» — «Хатлон».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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