Чикаго Файр — Нью-Инглэнд Революшн: смотреть онлайн, прямая трансляция (07.09.2020)

В 02:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Чикаго Файр» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Чикаго Файр»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Чикаго Файр» — «Нью-Инглэнд Революшн».

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