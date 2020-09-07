Чехия — Шотландия: смотреть онлайн, прямая трансляция (07.09.2020)

В 21:45 в лиге B группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Чехия» — «Шотландия» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чехия» — «Шотландия». Коэффициент ставки — 3.84.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Шотландия»).

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