Австрия — Румыния: смотреть онлайн, прямая трансляция (07.09.2020)

В 21:45 в лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Австрия» — «Румыния». Коэффициент ставки — 3.90.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Австрия»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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