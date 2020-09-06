Уэльс — Болгария: смотреть онлайн, прямая трансляция (06.09.2020)

В 16:00 в лиге B группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уэльс» — «Болгария». Коэффициент ставки — 1.75.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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