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    Уэльс — Болгария: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Уэльс — Болгария: смотреть онлайн, прямая трансляция (06.09.2020)

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    В 16:00 в лиге B группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Уэльс» — «Болгария».

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уэльс» — «Болгария». Коэффициент ставки — 1.75.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Уэльс» — «Болгария».

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