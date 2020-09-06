Словения — Молдавия: смотреть онлайн, прямая трансляция (06.09.2020)

В 19:00 в лиге C группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Словения» — «Молдавия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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