Швейцария — Германия (06.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швейцария» — «Германия». Коэффициент ставки — 2.20.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Швейцария»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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