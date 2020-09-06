Сербия — Турция: смотреть онлайн, прямая трансляция (06.09.2020)

В 21:45 в лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сербия» — «Турция». Коэффициент ставки — 4.33.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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